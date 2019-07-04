Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.07.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 20:46

'da işçileri taşıyan araç devrildi

Başkent 'da işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Etimesgut'un yolu üzerinde gerçekleşen da 2'si ağır 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Öte yandan kaza nedeniyle Ayaş yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik akışı kontrollü sağlandı.

İşçileri taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı var

'nın Etimesgut ilçesi yolu üzerinde bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 06 BJF 979 plakalı servis minibüsü, yoldan çıkarak devrildi.

da araç içerisindeki 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle Ayaş yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik akışı kontrollü sağlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAnkara'da işçileri taşıyan araç devrildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri