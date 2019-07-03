Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı.