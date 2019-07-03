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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 12:51

Sigara mı fiyat listesi ?

Sigara ve alkole yapıldı. Sigaranın 'si 50 kuruş, 50'lik bira 42 kuruş, 70'lik rakı ise 7,27 lira zamlanacak. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak. Sigara ve alkol ürünlerine sessiz sedasız (ÖTV) zammı geldi.

Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı.

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