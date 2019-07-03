Sigara ve alkol ürünlerine zam yapıldı. Gelen fiyat güncellemeleriyle birlikte sigaranın ÖTV'si 55 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş oldu. Bu gelişmenin ardından hangi marka sigara zam geldiği merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Camel, Winston, Kent, Muratti, LM sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte cevabı...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarının ÖTV'si 55 kuruş oldu. Fiyatlarda henüz güncelleme yapılmadı ancak işte geçtiğimiz aylarda yapılan fiyat güncellemesiyle sigara fiyatları...

Sigara Eski Fiyat Yeni fiyat

Knt. 10.00 12.00

Knt.D-Rng 10.00 12.00

Knt.Swc. 11.00 13.00

Knt.Rng. 12.00 15.00

Rothm. 9.00 11.00