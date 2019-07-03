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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 17:00

'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

'ta Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 93 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

Yabancılar Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde şüphelilerin GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

93 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Üzerlerinde sahte kimlik ve sahte pasaportlar bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 93 kişi gözaltına alındı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürülen bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.

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