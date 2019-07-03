Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde şüphelilerin GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

93 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üzerlerinde sahte kimlik ve sahte pasaportlar bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 93 kişi gözaltına alındı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürülen bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.