Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde şüphelilerin GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.
93 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Üzerlerinde sahte kimlik ve sahte pasaportlar bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 93 kişi gözaltına alındı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürülen bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.
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