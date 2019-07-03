Başkan Erdoğan: Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

1500 öğrenci kardeşimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Uluslararası öğrenci projesinin temellerini atan Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum.

Ülkemizdeki üniversitelerden de ihtiyaçları daha fazla karşılayacak şekilde gayret göstermelerini bekliyorum.

Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır.

G20 zirvesinde Japonya'daydık. Japonya'da 800 üniversitesi var. Bunlardan 80 tanesi kadın üniversitesi. Yani sadece kızlardan oluşuyor. 80 üniversitenin bu şekilde olması kreşten itibaren ilk orta lise ve ardından üniversite olmak üzere çok farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar.

Şimdi alt yapıyı güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.



Biz sizi ülkenize döndüğünüzde Türkiye'nin misyon şefleri olarak görmek istiyoruz.

Kardeşlik son nefese kadar devam edecek bir bağdır, hukuktur. Siz uluslararası öğrencilerimizle aramızda bir gönül köprüsü kurduğumuza inanıyorum. Öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan beklentim, bu ülke ve birbirinizle olan temasınızı asla koparmayın.



Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız.



Elbette tarihi geri saramaz, olana olmamış gibi davranamayız. Bize düşen gelişmeleri ilkelerimiz çerçevesinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Daha önce yapılan yanlışları düzeltmeye gayret ediyoruz. Son 17 yılda çok büyük mesafe aldık.



Bugün Filistin davasını savunan, Afrika'ya el uzatan, Ortadoğu ve Balkanlar'da kardeşlerine sahip çıkan Türkiye var.