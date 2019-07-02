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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 04:47

Başkan yurda döndü

Başkan , G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya ve ardından Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından yurda döndü.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan "TC-TRK" uçağı, saat 01.45'te 'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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