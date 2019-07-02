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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 01:48

Hakim ve savcı atamaları ’de

Hakim ve Savcılar Kurulu’nun hakim ve savcı atamaları ’de yayımlandı. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. Maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atamalar Resmi Gazete’de

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adaylarının Hakim ve 27 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. Maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname 'de yayımlandı.

Karar'a göre, 8. Derecenin 1. Kademesi göstergesi ile;
Tokat Cumhuriyet Savcısı Adayı Ömer Çiçek, Viranşehir ,
Mersin Uğuz, Bor (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adayı Yasir Aksoy, Tunceli Cumhuriyet Savcılığına.
İskenderun Cumhuriyet Savcısı Adayı M. Kadir Avsal, Gölköy (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına,
Antalya Cumhuriyet Savcısı Adayı Şaban Ayaz, Ilgaz (Çankırı) Cumhuriyet Savcılığına,
Mardin Cumhuriyet Savcısı Adayı Mehmet Emin Bilkay, Çorum Cumhuriyet Savcılığına,
Ankara Hakim Adayı Mücahit Ceylan, Yeşilova () Hakimliğine,
Ankara Hakin Adayı Hasan Hüseyin Ertem, Gördes (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,
Bafra Cumhuriyet Savcısı Adayı Ümit Gün, Gördes (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,
Serhat Özden, Hassa (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
Ankara Cumhuriyet Savcısı Adayı Abdurrahman Çağrı Sülüki, Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,
Malatya Cumhuriyet Savcısı Adayı Sinan Tokgöz, Bucak (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,
6. derecenin 2. kademesi göstergesi ile;
Ankara Cumhuriyet Savcısı Adayı Nesih Gülmez, Kumluca (Elmalı) Cumhuriyet Savcılığına ad çekme usulü ile naklen atandı.

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