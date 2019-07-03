Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.07.2019 13:39
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 13:44

ve eşi 'a kabusu yaşatan saldırganlar 'ye iade edildi

Başkanı ve eşi 'deki evlerinde darbettikleri ve evdeki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlı, 'ye iade edildi. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e götürüldü.

O saldırganlar Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan 4'ü kadın 6 şüphelinin, iade işlemleri tamamlandı. Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar, Bulgaristan polisince 'nda Edirne ve emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e götürüldü.

Başkanı ve eşi , mayıs ayında, Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra şüpheliler, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Zanlılar, geçen ay Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme, 'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'a kabusu yaşatan saldırganlar Türkiye'ye iade edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri