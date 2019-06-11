Sarar ailesi o geceyi anlattı: 5 milyon lirayı alıp kaçtılar

Başarılı iş adamı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar, saldırının hedefi olduklarında villanın kış bahçesinde oturuyorlardı. Maskeli soyguncular tarafından burada ilk olarak elleri ve kolları bağlandı. Peki o gerilim dolu o dakikaların devamında neler yaşandı. Zehra Sarar, o gece yaşananların farklı boyutunu ilk kez anlattı:
TERAVİH namazından geldim, eşimin hapını verdim, kendi hapımı da içtim. Televizyonu da izliyoruz. Bir baktım. Cam sensörlü olduğu için arkasından geçen görünüyor, ışıklar yanıyor. İki karartı gezdi orda. Bir baktım buraya geldiler. İki tane dev gibi, simsiyah giyimli, siyah eldivenli hiçbir yerleri görünmüyor, sadece gözleri gözüküyor.
OTURDUĞUMUZ yerde plastik kelepçeyle dizlerimizi, ellerimizi bağladılar. 1 milyon euro ile 1 milyon dolar istediler eşimden. Bana ise sadece kasanın anahtarının yerini sordular ama direndim, söylemedim. Fabrikada olduğunu söyleyerek onları yanıltmaya çalıştım. Eşim hastaneden bir gün önce çıktığı için üzerinde 3 bin liraya yakın para vardı, o parayı aldılar.
ESKİ görevli bağ evimizde çalışıyordu, sabah gelip akşam giderdi 'eşim' diye tanıttığı kişiyle. Arkadaş tavsiyesiyle işe almıştık. Biz çok güveniyoruz insanlara, evimizin anahtarı 17 yıl kapının üstündeydi. Bundan faydalandılar. Moldovalı kadın kasanın anahtarını eliyle koymuş gibi buldu. 5 milyona yakın maddi kaybımız var.
ÖZELLİKLE evlerinde yabancı dadı, hizmetli çalıştıran kişiler öncesinde emniyetten bu kişileri sorgulatsınlar. Türkiye'de durumları yasal olmayanları özellikle de. Bu kişilere iş bulmak için aracılık eden ajans adında çalışanlara da güvenmeyin. Biz Moldovalı kadın ısrarlarımıza rağmen sigorta yaptırmak istemedi, 'ben burada misafirim' diyerek, sigorta yaptırmamızı engelledi.
ÇOK DİRENDİM
Zehra hanım "Çok direndiğim için beni dakikalarca ayaklarımdan, boynumdan, bileklerimden darp ettiler. Çenem çıktı sandım. Sonra ikimizi de merdivenlerden sürükleyerek üst kattaki yatak odamıza çıkarıp, yüzü koyun yere yatırdılar" açıklamasını yaptı.
TERAVİH namazından geldim, eşimin hapını verdim, kendi hapımı da içtim. Televizyonu da izliyoruz. Bir baktım. Cam sensörlü olduğu için arkasından geçen görünüyor, ışıklar yanıyor. İki karartı gezdi orda. Bir baktım buraya geldiler. İki tane dev gibi, simsiyah giyimli, siyah eldivenli hiçbir yerleri görünmüyor, sadece gözleri gözüküyor.
OTURDUĞUMUZ yerde plastik kelepçeyle dizlerimizi, ellerimizi bağladılar. 1 milyon euro ile 1 milyon dolar istediler eşimden. Bana ise sadece kasanın anahtarının yerini sordular ama direndim, söylemedim. Fabrikada olduğunu söyleyerek onları yanıltmaya çalıştım. Eşim hastaneden bir gün önce çıktığı için üzerinde 3 bin liraya yakın para vardı, o parayı aldılar.
ESKİ görevli bağ evimizde çalışıyordu, sabah gelip akşam giderdi 'eşim' diye tanıttığı kişiyle. Arkadaş tavsiyesiyle işe almıştık. Biz çok güveniyoruz insanlara, evimizin anahtarı 17 yıl kapının üstündeydi. Bundan faydalandılar. Moldovalı kadın kasanın anahtarını eliyle koymuş gibi buldu. 5 milyona yakın maddi kaybımız var.
ÖZELLİKLE evlerinde yabancı dadı, hizmetli çalıştıran kişiler öncesinde emniyetten bu kişileri sorgulatsınlar. Türkiye'de durumları yasal olmayanları özellikle de. Bu kişilere iş bulmak için aracılık eden ajans adında çalışanlara da güvenmeyin. Biz Moldovalı kadın ısrarlarımıza rağmen sigorta yaptırmak istemedi, 'ben burada misafirim' diyerek, sigorta yaptırmamızı engelledi.
ÇOK DİRENDİM
Zehra hanım "Çok direndiğim için beni dakikalarca ayaklarımdan, boynumdan, bileklerimden darp ettiler. Çenem çıktı sandım. Sonra ikimizi de merdivenlerden sürükleyerek üst kattaki yatak odamıza çıkarıp, yüzü koyun yere yatırdılar" açıklamasını yaptı.
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