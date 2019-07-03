Dünya ciddi küresel meydan okumalar, tehditlerle karşı karşıya. Barış ve istikrar zedeleniyor.
Yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç var. Burada Türkiye ve Çin'e büyük görev düşüyor.
Kuşak ve Yol girişimini kuvvetle destekliyoruz. Pekin-Londra bağlantısına katkı sunuyoruz.
1 milyon Çinli turist, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlar.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Erdoğan'ı Tiananmen meydanında resmi törenle karşıladı.
AYNI YOLDAYIZ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'dan Pekin'e geçti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi yaptığı açıklamada, önemli mesajlar verdi. "Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. 'Tek Çin' politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin'i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır" dedi. Erdoğan, Çin gazetesi Huanqiu Shibao'ya yazdığı makalede "İnsanlığın ortak çıkarını gözetecek yeni bir sistemin inşasına ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu süreçte Türkiye ve Çin'e büyük görevler düşmektedir. Geçmişten günümüze Çinliler ve Türkler, Tarihi İpek Yolu'nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel gelişimde insanlığa büyük katkı sağladılar" ifadelerine yer verdi.
Pekin'de askeri törenle karşılanan Başkan Erdoğan'a, Türk ve Çinli çocuklar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
SİSTEM İŞLİYOR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren muhalefete sert çıktı. Yaptığı konuşmada, "Sistem değişikliğini 'Rejim elden gitti' diyerek, karalamaya ve kötülemeye yeltenenler, iyi niyetten yoksun bozgunculardır. Sistemin ilke ve esaslarıyla oturması güçlenmesi zaman alacaktır. Geriye dönüş yoktur. Seçim ise 2023'tedir" dedi.
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