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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 15:46

Son dakika haberi: Sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara operasyon

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere operasyon başlatıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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