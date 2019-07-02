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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 16:51

'ya bir 'pençe' darbesi daha! 'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Terör örgütü 'ya bir darbe daha geldi. ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

PKK'ya 'pençe' darbesi! Terör inleri vuruldu

kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarla Zap ve Metina bölgelerinde PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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