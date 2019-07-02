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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 15:51

’de doçka silahı ele geçirildi! Valilik fotoğrafları paylaştı

'nin Geçimli köyü kırsalında jandarma ekiplerince yapılan arama tarama çalışması sırasında bir adet doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari’de ele geçirildi! Valilik fotoğrafları paylaştı

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince / bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

DOÇKA SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ
Açıklamada, "İlimiz merkez Geçimli köyü Gerik Tepe kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet doçka silahı, 318 adet doçka mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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