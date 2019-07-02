Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.07.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:42

Selfie çekerken şelaleye düşmüştü! 2 gün sonra acı haber geldi

'nin Develi ilçesinde selfie çekmek için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen gençten acı haber geldi. Arama çalışmaları devam ederken 'nın cesedine ulaşıldı.

'nin Develi ilçesine bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki 'nde önceki gün akıntıya kapılan 18 yaşındaki 'yı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına katılan dalgıç polisler, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile ekipleri, yaklaşık 45 saatlik çalışmanın sonunda Timurbuğa'nın cesedine ulaştı.

Timurbuğa'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SELFİE ÇEKERKEN DÜŞMÜŞTÜ

Ailesiyle piknik yapmak için 30 Haziran'da Homurlu Şelalesi yakınına giden Timurbuğa, selfie çekmek amacıyla kayalıklara çıkmış ve dengesini kaybederek akıntıya düşmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSelfie çekerken şelaleye düşmüştü! 2 gün sonra acı haber geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri