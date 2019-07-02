Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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