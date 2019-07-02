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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 12:27

Son dakika: 'da operasyonu

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı

Ankara'da ByLock operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Söz konusu şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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