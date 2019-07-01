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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:12

Genel Müdürü istifa etti

iştiraklerinden AŞ Genel Müdürü , istifa ettiğini bildirdi. Kutlu, yayınladığı mesajında "Demokrasinin gelişimine, olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi.

Metro İstanbul Genel Müdürü istifa etti

iştiraklerinden AŞ Genel Müdürü , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını belirtti

Kutlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine, olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.

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