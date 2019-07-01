İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını belirtti

Kutlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine, olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.