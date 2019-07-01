Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.