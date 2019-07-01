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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 14:05

Başkan Erdoğan Başbakanı ile çalışma yemeğine katıldı

Resmi temaslarda bulunmak üzere 'da bulunan Başkan Erdoğan, burada Japonya Başbakanı ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğine katıldı.

Erdoğan Abe ile çalışma yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı , Başbakanı ile çalışma yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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