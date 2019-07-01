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  • 01.07.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 20:02

Balıkesir merkezli operasyonu: 3 astsubay tutuklandı

Balıkesir merkezli 12 ilde, 'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu!

Balıkesir merkezli 12 ilde, 'na yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmiş mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarda, bazı kişilerin, ardışık ve periyodik arandıklarının belirlenmesi üzerine cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3 ASTSUBAY TUTUKLANDI

Ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle haberleştikleri iddiasıyla yakalanan 13 astsubaydan 3'ü tutuklandı. 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, Balıkesir'in yanı sıra Edirne, , Kırklareli, İstanbul, Bolu, İzmir, Ankara, Aksaray, , Gaziantep ve Mersin'de 25 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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