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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 18:46

Son dakika: şüphelisi 'de yakalandı

'de, üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

'de, () üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında astsubay A.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresi tespit edilen şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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