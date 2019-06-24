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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 05:01

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bigadiç'de yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ifade bulunan bir öğretmen ve ihraç edilmiş polis memuru İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bigadiç'de yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında görevli 2 üsteğmen gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

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