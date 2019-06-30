Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (28) Ağrı'nın Tutak ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, şehidin yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri tören boyunca güçlükle ayakta durdu. Namaz sonrası omuzlara alınan şehit Tunç'un naaşı, cenaze aracına taşındı. Bekar olan Adem Tunç, Tutak'a 12 kilometre uzaklıktaki Aşağı Köşk köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Güncel
- 30.06.2019
- Gazete
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç son görev
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (28) Ağrı'nın Tutak ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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