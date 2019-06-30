Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi.
Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti.
Askerlerin Suriye'deki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.