Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi.



Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti.





Askerlerin Suriye'deki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi..