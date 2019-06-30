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  • 01.07.2019 01:33
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 01:33

birlikleri 'ye sevk edildi

birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden içerisindeki üs bölgelerine hareket etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi.

Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in üzerinden Suriye'ye geçti.



Askerlerin Suriye'deki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi..

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