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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 02:10

Başkan Erdoğan anlatmaya başlayınca Sisi ve Selman kaçacak yer aradı

Başkan , başkanlar zirvesinde ’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin , Mısır’daki idamlar ve Kaşıkçı i ile ilgili açıklamalarda bulunca Sisi ve Selman kaçacak yer aradı. Başkan Erdoğan, ""Bu konuyu gündeme getirdiğim konuşmamda Muhammed Bin Selman ya ben konuşurken ayrıldı ya da ben konuşmaya başlamadan ayrıldı. Burada kimse bu konulara girmiyor. Sisi de Muhammed Bin Selman da bunu bizden dinlemeli." dedi.

Erdoğan anlatmaya başlayınca kaçacak yer aradılar

Başkan 28-29 Haziran 2019 tarihlerinde 'nın Osaka kentinde gerçekleşen Devlet Başkanları zirvesinden sonra aralarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, zirvede Mursi'nin , Kaşıkçı ini gündeme getirdiğini belirterek "Bu konuyu gündeme getirdiğim konuşmamda Muhammed Bin Selman ya ben konuşurken ayrıldı ya da ben konuşmaya başlamadan ayrıldı. Burada kimse bu konulara girmiyor. Sisi de Muhammed Bin Selman da bunu bizden dinlemeli. "Bu işler yapıldı ve artık bitti, unutuldu" olmaz. Bunu bizim gündemimizden çıkarmadığımızı göstermemiz gerek. Bu konuda hazırlanan bir rapor var. Bu iş Genel Kuruluna kadar gündeme gelirse ben orada da bu konuyu gündemde tutacağım. " dedi.

"BİRİLERİ CİDDİ PARALAR DAĞITIYOR"
"Mursi'nin ölüm şeklini anlattık. Şehadeti esnasında 50 dakika müdahale edilmiyor. Adli tıbba götürülmüyor. Sah erkenden adeta kaçırılarak gömülüyor. Eşini bile almıyorlar. Gelecek kuşaklar dünyada Müslüman liderlere neler yapılmış bunu bilmeli. Çünkü bu ne ilk ne de son. Bakıyorsunuz buraya Sisi'yi çağırıyorlar. Ne diye çağırıyorsun? Hem demokratım diyeceksin hem demokrasi mücadelesi diyeceksin hem de "AB'de idam yasak" demene rağmen 9 genci idam eden bir adamın toplantısına katılacaksın. Bu ikiyüzlülüğü tüm dünyaya ilan etmemiz, hatırlatmamız lazım. Bunların insan haklarıyla, demokrasiyle ne alakası var? Bunları anlatmak lazım. Bir üçüncü konu da Kaşıkçı meselesi. Dünyada egemen güçlerin bir kısmı onu da gündemden düşürmeye çalışıyor. Birileri çok ciddi paralar dağıtıyor. "

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