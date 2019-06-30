Başkan Erdoğan'dan 'Yüzyılın Planı' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28-29 Haziran 2019 tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşen G-20 Devlet Başkanları zirvesinden sonra aralarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ABD'nin 'Yüzyılın Planı'na ilişkin "Bu konuya bizim olumlu yaklaşmamız asla ve kat'a söz konusu değil. Her platformda, her ortamda bunun karşısında olduğumuzu hep söyledik. Mesela Bahreyn Zirvesine karşı olduğumuzu baştan söyledik. "Filistin toprakları satılamaz" dedik. Tavrımızı bu şekilde koyduk. Aynı şekilde oraya gitmeyen ve buna karşı çıkanların yanında olduğumuzu ifade ettik. Yani Kudüs'le ilgili BM'deki tavrımız ne ise yarın burayla ilgili net tavrımız bu olacaktır. Buna kesinlikle fırsat vermeyiz, bunun önünü açmayız." dedi.

"Bu sorunun arkasında yatan bir diğer önemli konu da özellikle 1967 planının unutturulmak istrenmesidir. O bölgenin 1967'deki bölünmüşlüğüne baktığımız zaman bunun arkasında bugün Filistin meselesinde olduğu gibi, İsrail vardı. Ama onlar tabi şimdi oralara hiç yaklaşmıyorlar, üzerine yatmak istiyorlar. Tüm gayretleri Filistin'i oralardan çıkarmak için, hedefleri bu."

Halbuki ABD de AB de 1967'de yapılan anlaşmanın taraftarıydı. İki devletli çözüm konusunda oğul Bush ile yaptığım bir görüşmeyi aktarayım: Yaptığımız toplantıda Bush, Dışişleri Bakanı Colin Powell'a "Bak sana talimatı veriyorum. Bu işi sen çözeceksin" dedi. Neydi o iş? Orada süratle iki devletli bir çözüm için ABD'nin başı çektiği bir yola girmek. Biz de üzerimize ne düşerse yaparız, dedik fakat onlar bu işi başaramadı. Orada öyle kaldı. Ondan sonra gelen Obama yönetimi de aldıkları yerden işi götürmediler. Böylesi bir şeyi Obama gündemine almadı. Yeni yönetim çok daha farklı, Evanjelik bir yönetim olduğu için zaten sıkıntı var. Fakat onlar da hedefine varamadı. Kudüs meselesinde ne kadar taraftar buldukları ortada. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımızda İstanbul'da attığımız adımlar BM Genel Kurulunda karşılığını buldu. Yapılan oylamada 128'e 8 gibi ezici bir üstünlükle bizim talebimize uygun bir sonuç çıktı.