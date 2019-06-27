Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, bir F-16 savaş uçağının Doğu Akdeniz'deki Fatih sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladığı belirtildi.
Açıklamada, selamlamaya ilişkin video da paylaşıldı. Videoda, F-16'nın Barbaros Fırkateyni'ni yakın mesafeden selamlayarak, yükseldiği görülüyor.
RUMLARA İNCE MESAJ
F-16 uçağı, yaptığı selamlama ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları üzerinden Türkiye'ye tehditler savuran Rum tarafına da "Yakın takipteyiz" mesajı olarak yorumlandı.
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Göğsümüzü kabartan selamlamaya selamlar olsun. Yerel ve dış düşmanlarımız çatlasın. Allah yardımcınız olsun.
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