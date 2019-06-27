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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 14:17

'ne F-16 selamı

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, 'de faaliyette bulunan ile ona refakat eden 'ni, alçak uçuşla selamladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, bir F-16 savaş uçağının 'deki ve ona refakat eden 'ni selamladığı belirtildi.

Açıklamada, selamlamaya ilişkin video da paylaşıldı. Videoda, F-16'nın Barbaros Fırkateyni'ni yakın mesafeden selamlayarak, yükseldiği görülüyor.

RUMLARA İNCE MESAJ
F-16 uçağı, yaptığı selamlama ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları üzerinden Türkiye'ye tehditler savuran Rum tarafına da "Yakın takipteyiz" mesajı olarak yorumlandı.

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rafet AKSARI rafet AKSARI

Göğsümüzü kabartan selamlamaya selamlar olsun. Yerel ve dış düşmanlarımız çatlasın. Allah yardımcınız olsun.

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cevapla 27.06.2019 14:27
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