Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, bir F-16 savaş uçağının Doğu Akdeniz'deki Fatih sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladığı belirtildi.



Açıklamada, selamlamaya ilişkin video da paylaşıldı. Videoda, F-16'nın Barbaros Fırkateyni'ni yakın mesafeden selamlayarak, yükseldiği görülüyor.

RUMLARA İNCE MESAJ

F-16 uçağı, yaptığı selamlama ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları üzerinden Türkiye'ye tehditler savuran Rum tarafına da "Yakın takipteyiz" mesajı olarak yorumlandı.