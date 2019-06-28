Binlerce vatandaşın beklediği TOKİ İstanbul evleri kura sonuçları açıklanmaya başladı. TOKİ İstanbul evleri isim listeleri yayımlanmaya başladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 ve 3+1 daireleri için çekilişler yapıldı. Başvuru numarasıyla TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ başvuru numarası nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru sonucu ve numarası nereden öğrenilir?