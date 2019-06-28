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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:48

başvuru sonucu ve numarası nereden öğrenilir? TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru sonucu ve numarası nereden öğrenilir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesi 2+1 ve 3+1 konutları için çekilişler yapıldı. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi heyecanla sonuçları araştırıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru numarası nereden öğrenilir? İşte TOKİ kura sonuçlarına ilişkin detaylar.... TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.

Binlerce vatandaşın beklediği TOKİ İstanbul evleri kura sonuçları açıklanmaya başladı. TOKİ İstanbul evleri isim listeleri yayımlanmaya başladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 ve 3+1 daireleri için çekilişler yapıldı. Başvuru numarasıyla TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ başvuru numarası nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru sonucu ve numarası nereden öğrenilir?

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