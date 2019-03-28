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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 15:20

'den yargılanan 'nin görevlisi için flaş karar

'cülerle irtibatlı olduğu iddiasıyla yargılanan 'nin görevlisi 'un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

FETÖ'cü Metin Topuz için flaş karar

Fetullahçı Terör Örgütü () ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan 'nin görevlisi 'un oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamı yönüne karar verilmesini istedi.

Metin Topuz'un avukatı Selman Alibaş, Topuz'un babasının ve oğlunun da konsoloslukta çalıştığını ifade ederek, "Metin Topuz 1992'de DEA birimine katılmıştır. Bunda FETÖ bağlantısı aranıyorsa böyle bir şey yoktur." dedi.

Topuz hakkındaki tüm suçlamaları reddeden avukat Alibaş, tahliye talebinde bulundu.

Taleplerin ardından gerçekleştirdiği müzakere sonucu kararını açıklayan mahkeme heyeti, Metin Topuz'un oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 15 Mayıs'a ertelendi.

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