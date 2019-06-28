Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni askerlik sistemini onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni askerlik sistemi ile birlikte bedelli askerlik kalıcı hale kaldı. Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bedelli askerlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bedelli askerlik başvurularının resmi olarak hangi tarihte başlayacağı henüz bilinmiyor. Yeni sistemin yürürlüğe girmesinin ardından gelen haberlere göre bedelli askerlik başvurularının 1 Temmuz'da başlaması beklendiği bildiriliyor. Resmi olarak bedelli askerlik başvurularının tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.