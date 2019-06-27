G-20'deki aile fotoğrafında dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan ile Trump...



Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 zirvesi için Japonya'nın Osaka kentinde buluşuyor.

Zirvenin düzenleneceği Intex Osaka Fuar merkezine gelen liderleri, Japonya Başbakanı Şizo Abe tek tek karşıladı.

Liderler iki gün sürecek zirve öncesi aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yan yana gelirken, Trump'ın diğer yanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yer aldı. (G-20 zirvelerindeki bu 14. zirve, aile fotoğrafında liderler alfabetik sıraya göre sıralanıyor. )





İki gün sürecek olan zirvede (28-29 Haziran), küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, çevre ve enerji konuları ele alınacak.

ERDOĞAN, PUTİN VE TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Liderlerin ilk toplantısı, bugün çalışma yemeği olarak yapılacak. Zirvede gugün İki ayrı başlıkta oturumlar olacak. İlki dijital ekonomi başlıklı oturum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu oturumda yer alacak.



İkinci oturum ise küresel ekonomi başlığı altında yapılacak ve Erdoğan burada bir konuşma yapacak. TSİ 12.00 civarında liderlerin kültürel etkinlikte buluşması bekleniyor.





Bu çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan günün sonunda ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesinde Suriyeli mülteciler konusunun konuşulması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ yarın sabah önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump, zirvenin ilk gününde önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Trump, Japon Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angelea Merkel ile görüştü.





ÇEVRECİLER VE SAVAŞ KARŞITLARI DA ZİRVEDE

Zirveye dünya liderleriyle birlikte 30 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Zirvede, insan hakları savunucuları, çevreciler ve savaş karşıtı grupların protesto gösterileri de bekleniyor.







Zirvenin yapılacağı fuar merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. liderleri korumak için 32 binden fazla polis görev başında. Şehir merkezinde droneların uçuşu yasaklandı.