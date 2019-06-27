Başkan Erdoğan Japonya'da çay seremonisine katıldı
G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Mukogawa Kadın Üniversitesi'ndeki çay seremonisine katıldı.
27.06.2019 15:54
- Son Güncelleme: 27.06.2019 16:14
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde kendisine fahri doktora unvanı tevdi edilmesi öncesinde üniversiteyi gezdi.
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