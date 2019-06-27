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Başkan Erdoğan Japonya'da çay seremonisine katıldı

G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Mukogawa Kadın Üniversitesi'ndeki çay seremonisine katıldı.

27.06.2019 15:54 - Son Güncelleme: 27.06.2019 16:14
Başkan Erdoğan Japonya'da çay seremonisine katıldı

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde kendisine fahri doktora unvanı tevdi edilmesi öncesinde üniversiteyi gezdi.

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Başkan Erdoğan Japonya'da çay seremonisine katıldı

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile çay seremonisine katıldı. Yere oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geleneksel kimono giyimli kadınlar, çay servisi yaptı.

Başkan Erdoğan Japonya'da çay seremonisine katıldı

Kendilerine eşlik eden üniversite yetkililerinden çay seremonisi hakkında bilgi alan Erdoğan, "Benim memleketim Rize. Rize, çay şehridir." dedi.

Başkan Erdoğan Japonya'da çay seremonisine katıldı

Erdoğan, Rize'de yıllardır siyah çay üretildiğini, şimdi ise yeşil ve beyaz çay da yapıldığını anlattı.

Başkan Erdoğan Japonya'da çay seremonisine katıldı

Erdoğan ve Emine Erdoğan, daha sonra ikram edilen çayı seremoni eşliğinde içti.

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