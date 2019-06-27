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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 05:59

sınırında sıcak gelişme! komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), sınırındaki komando takviyesi yapıldı.

Sınırda sıcak gelişme! Komando birlikleri bölgede

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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