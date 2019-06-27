FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerçekleştirilen tadilat sebebiyle trafikte büyük bir yoğunluk oluşmuş durumda. İnternette ise FSM köprü çalışması ne zaman bitecek, tadilat ne kadar sürecek, FSM trafik durumu nedir gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tadilatı ne kadar sürecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü. Yapımına 4 Ocak 1986'da başlanılan ve ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir