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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:32

MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2228’inci kuruluş yıl dönümüne özel video

, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, "'mizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan 'mizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

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