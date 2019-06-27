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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 10:20

Son dakika haberi: 'de / operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberine göre, 'de terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü /'ya finansman ve eleman temin ettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Menemen, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütü tarafından şüphelilere gönderilen talimatlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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