Askere terhis müjdesi

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Başkan Tayyip Erdoğan da onayladı. Düzenleme ile 6 ayı dolduran 106 bin gencin terhis olması bekleniyor. Düzenlemeye göre,
Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.
İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek. Bu kişilere, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.
Bedelli askerlik, istekli olanlardan ve Türk Silahlı Kurulu ihtiyacı dikkate alınarak, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın peşin ödenmesi halinde yapılabilecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, kura çekilecek.
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