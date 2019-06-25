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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 14:09

Son dakika haberi: kapsamındaki hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, 'ın kuzeyinde yürütülen kapsamındaki hava harekatlarında iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

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'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli, kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." denildi.

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