Son dakika haberi: PKK'ya bir "pençe" darbesi daha! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." denildi.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika haberi: PKK'ya bir "pençe" darbesi daha!