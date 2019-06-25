Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.06.2019 12:55
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 12:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ’da paneli düzenledi

’da gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı G20 öncesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tokyo’da “Değişen Dünyada Türk Dış Politikası – Küresel Zorluklar ve Bölgesel Tehditlerle Mücadele” başlıklı bir panel düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Japonya’da Türkiye paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğü adımlardan biri olan " Konuşmaları" (Turkey Talks) panel serisinin yeni durağı 'nın başkenti Tokyo oldu.

"Değişen Dünyada Türk Dış Politikası – Küresel Zorluklar ve Bölgesel Tehditlerle Mücadele" başlıklı panel, Japonya'da Cumhurbaşkanı 'ın da katılacağı G20 öncesinde düzenlenmesi dolayısıyla önem arz ediyor.

Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü Japonya Temsilciliği'nde düzenlenen panele, Japon siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kireçci, Denizli Milletvekili, Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç̧ Buğra KANAT ve Institute of Developing Economy – JETRO Temsilcisi Dr. Yasuhi Hazama'nın konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü Sasakawa Vakfı Türkiye Masası Eski Sorumlusu akademisyen Dr. Akira Matsunaga yaptı.

Değişen dünya düzeninde Türk dış politikasının değerlendirildiği panelde, küresel zorluklar ve bölgesel tehditlerle başa çıkma pratikleri ele alındı.

Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel ve tarihi ortaklıklara da dikkat çekilen panelde, iki dost ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi vurgusu yapıldı.

Panelde ayrıca, Türkiye ve Japonya farklı coğrafi konumlara sahip olsalar da küresel işbirliği hususunda iki ülke arasında geliştirilecek işbirliğinin stratejik önemine işaret edildi. Bu bağlamda, bu hafta Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesinin iki ülke açısından önemli bir fırsat olduğu ifade edildi.

Panelin ardından Tokyo'da yaşayan Türk toplumu kanaat önderleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Türk heyeti programın ikinci gününde Japon Nikkei Gazetesi temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Japonya’da Türkiye paneli düzenledi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri