Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.06.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:53

'nun oğlu kim? kaç yaşında hangi okula gidiyor kardeşleri!

Büyükşehir Belediye Başkanı olan Türkiye'nin gündeminde. Ekrem İmamoğlu ailesi, eşi ve çocukları merak konusu oldu. İşte 49 yaşındaki Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilenler, eşi çocukları Beren, Semih ve 'nun bilinmeyenler... Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. Selim İmamoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndr İnşaat Mühendisliği öğrencisi. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden dereceyle mezun olan Selim'in sosyal medyada büyük bir hayranı var.

Selim İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sona erdi. Ekrem İmamoğlu mazbatayı bugün alacak. İşte Türkiye'nin konuştuğu isim Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu ailesi hakkında merak edilenler... Mehmet Selim İmamoğlu kaç yaşında hangi okula gidiyor kardeşleri kimdir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun oğlu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu'nun oğlu kim? Mehmet Selim İmamoğlu kaç yaşında hangi okula gidiyor kardeşleri!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri