Selim İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sona erdi. Ekrem İmamoğlu mazbatayı bugün alacak. İşte Türkiye'nin konuştuğu isim Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu ailesi hakkında merak edilenler... Mehmet Selim İmamoğlu kaç yaşında hangi okula gidiyor kardeşleri kimdir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun oğlu