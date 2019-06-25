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Son dakika haberi: MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı | 2019 LGS yerleştirme kılavuzu

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için öğrenci alacak liselere yönelik Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih sürecine dair bilgiler veren kılavuzda, sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara dair bilgiler yer aldı. LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler dahilinde 139 bin 660 nitelikli okul tercihe açık olacak. Peki LGS sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, LGS tercih kılavuzu hakkında bazı bilgiler...

25.06.2019 11:06 - Son Güncelleme: 25.06.2019 11:16
Son dakika haberi: MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Liseye Geçiş Sınavı – LGS 2019 sonuçları geçtiğimiz gün yayınlandı. Sonuçların yayınlanmasının ardından gözler lise tercihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre tercih kılavuzu bugün yani 25 Haziran'da açıklandı. İşte,2019 LGS yerleştirme kılavuzu..

Son dakika haberi: MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı

LGS KILAVUZU YAYINLANDI
LGS tercih kılavuzu bugün yani 25 Haziran Salı günü yayınlanacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklama sonrası gözler LGS tercih kılavuzuna çevrildi. Yerleştirme kılavuzu saat 11.00'de yayınlandı. İşte LGS 2019 tercih kılavuzu...

Son dakika haberi: MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
2019 yılında gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçlar 24 Haziran 2019 Pazartesi günü MEB tarafından erişime açıldı. Sonuçlar MEB'in resmi internet adresi olan "meb.gov.tr" üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar ayrıca e-posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sonuçlara TC Kimlik numaraları ile giriş yapabilecekler. Öte yandan LGS tercih kılavuzları ise yarın yani 25 Haziran'da açıklanacak. İşte, LGS tercih kılavuzu sayfası...

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

Son dakika haberi: MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı

LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanları tek puan türünde (merkezi sınav puanı) hesaplanmaktadır. Merkezi sınav puanı hesaplanırken öncelikle sayısal ve sözel bölümlerdeki her bir alt testte öğrencilerin sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir. Hesaplanan ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir.

Son dakika haberi: MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Standart Puanlar (SP), Tablo 2'deki katsayılar ile ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) hesaplanmaktadır. Daha sonra alt testlerin ASP'leri toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilmektedir. Hesaplanan TASP kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına aşağıdaki formül kullanılarak dönüştürülmektedir.

Merkezi Sınav Puanı (MSP) = 100 (400 (TASP-En Küçük TASP))

(En Büyük TASP-En Küçük TASP)

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