Son dakika haberi: MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı | 2019 LGS yerleştirme kılavuzu
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için öğrenci alacak liselere yönelik Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih sürecine dair bilgiler veren kılavuzda, sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara dair bilgiler yer aldı. LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler dahilinde 139 bin 660 nitelikli okul tercihe açık olacak. Peki LGS sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, LGS tercih kılavuzu hakkında bazı bilgiler...
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
2019 yılında gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçlar 24 Haziran 2019 Pazartesi günü MEB tarafından erişime açıldı. Sonuçlar MEB'in resmi internet adresi olan "meb.gov.tr" üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar ayrıca e-posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sonuçlara TC Kimlik numaraları ile giriş yapabilecekler. Öte yandan LGS tercih kılavuzları ise yarın yani 25 Haziran'da açıklanacak. İşte, LGS tercih kılavuzu sayfası...
LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanları tek puan türünde (merkezi sınav puanı) hesaplanmaktadır. Merkezi sınav puanı hesaplanırken öncelikle sayısal ve sözel bölümlerdeki her bir alt testte öğrencilerin sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir. Hesaplanan ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir.
Standart Puanlar (SP), Tablo 2'deki katsayılar ile ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) hesaplanmaktadır. Daha sonra alt testlerin ASP'leri toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilmektedir. Hesaplanan TASP kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına aşağıdaki formül kullanılarak dönüştürülmektedir.
Merkezi Sınav Puanı (MSP) = 100 (400 (TASP-En Küçük TASP))
(En Büyük TASP-En Küçük TASP)