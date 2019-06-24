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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 21:32

Terör örgütü 'ın sözde emiri yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgütün sözde emiri "Sebhen" kod adlı M.S.E gözaltına alındı.

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda örgütün sözde emiri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DEAŞ'IN SÖZDE EMİRİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde 'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kentinin Muhallebiye kasabasının sözde emiri "Sebhen" kod adlı M.S.E'nin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

Kent merkezindeki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlının örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddia edildi.

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