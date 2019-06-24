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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 19:39

'den 737 açıklaması! "Planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır"

Türk Hava Yolları (), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı.

THY'den flaş 737 MAX açıklaması

ları (), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet tipi uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Büyüme stratejimiz dâhilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.

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