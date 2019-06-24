Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.06.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 20:34

'dan sınırına askeri sevkiyat

tarafından, 'deki farklı birliklerden sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

'deki farklı birliklerden TIR'lar üzerinde gönderilen 20 zırhlı personel taşıyıcı ve komando birlikleri 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Zırhlı personel taşıyıcı ve komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri