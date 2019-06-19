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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 18:28

'da terör operasyonu! 'lı terörist tutuklandı

'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 'lı terörist tutuklandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.İ, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu

'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 'lı terörist tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'den 'ye bir teröristin geçeceğine yönelik bilginin alınması üzerine Akçakale sınırında önlemlerini arttırdı. Ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi R.İ'yi (34) gizlendiği adreste yakaladı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.İ, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

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