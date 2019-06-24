Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü silahlı eğitim ve silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu şüpheliler U.I, M.I, E.T, M.A, A.H, I.I, E.N. ve V.A. gözaltına alındı.
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