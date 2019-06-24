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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 21:10

'de terör operasyonu: 8 'lı gözaltında

'de terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Osmaniye'de terör operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ın 'de yürüttüğü silahlı eğitim ve silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu şüpheliler U.I, M.I, E.T, M.A, A.H, I.I, E.N. ve V.A. gözaltına alındı.

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