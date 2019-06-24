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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 21:03

Otoyolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı

Otoyolu’nda kamyon,TIR ve aracın karıştığı trafik sında kapanan yönü, 6 saat sonunda trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı

, saat 14.00 sıralarında Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR, kamyon ve araç çarpıştı. Kazanın ardından yola devrilen TIR, sürücülerin ve yanlarında bulunan kişilerin araçlardan çıkmasıyla bir anda yanmaya başladı.

Alev alev yanan TIR'ın ardından kazaya karışan diğer araçlar da yandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı
Kaza nedeniyle TEM araç trafiğine kapandı. TEM Otoyolu istikameti ise, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle güvenlik amacıyla yangın söndürülene kadar trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından Ankara istikameti 1 saatin sonunda tekrar kontrollü olarak trafiğe açıldı.

ARAÇLARIN KALDIRILMASI 6 SAAT SÜRDÜ
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kazaya karışan alev alev yanarak kullanılamaz hale gelen TIR, kamyon ve hafif ticari araç 6 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı. Saatlerce trafiğe kapalı kalan TEM Ototoyolu İstanbul yönü yeniden trafiğe açıldı.

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