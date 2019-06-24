Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de seçim vaatleri arasında yer alan proje eski stadyum bölgesini kapsıyor. 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Sivas Millet Bahçesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edildi.