Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.06.2019 23:48
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 23:56

Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı

Başkan 'ın beyannamesinde açıkladığı "" projeleri arasında Anadolu’daki en büyüğü 'ta inşa ediliyor. 15 milyon 333 bin lira bedelle ihale edilen projenin 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de seçim vaatleri arasında yer alan proje eski stadyum bölgesini kapsıyor. 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Sivas Millet Bahçesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri