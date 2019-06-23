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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:00

Bahçeli seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek

Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı , tekrarlanan İstanbul seçimlerini MHP Genel Merkezi’nde takip edecek. Bahçeli'nin seçim sonuçlarının ardından bir açıklama yapması bekleniyor.

Sonuçları genel merkezde takip edecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul için verdiği karar sonrasında yenilenen seçimde sandıkların kapanmasının ardından akşam saatlerinde parti genel merkezine gelen , İstanbul seçim sonuçlarını Ankara Balgat'ta bulunan Genel Merkezi'nde takip edecek.

Ayrıca, seçim sonuçları açıklandıktan sonra, Bahçeli'nin bir açıklama yapması bekleniyor.

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