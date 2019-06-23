Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.06.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 17:16

: 'nda öldürülen terörist sayısı 58 oldu

haberine göre Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen ’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

PKK'ya Pençe darbesi! İşte öldürülen terörist sayısı

Hakurk bölgesinde devam eden dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü 'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi.

Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerinde bulunan terör hedefleri de Pençe Harekatıyla koordineli olarak vuruldu.

Harekatın başladığın günden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 38'e ulaştı.

Böylece, Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

Harekatla, Hakurk bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada, bir Doçka uçaksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 58 oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri